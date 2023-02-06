Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Кремль: голова МАГАТЕ не зустрінеться з Путіним під час візиту до Москви

МАГАТЕ неодноразово висловлювало занепокоєння щодо безпеки на українській Запорізькій АЕС, яку російські війська захопили в березні минулого року

Кремль заявляє, що голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі не зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним під час свого візиту до Москви цього тижня.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам 6 лютого, що Ґроссі зустрінеться із представниками державної атомної енергетичної компанії «Росатом» і Міністерства закордонних справ, і що Москва очікує «предметного діалогу».

МАГАТЕ неодноразово висловлювало занепокоєння щодо безпеки на українській Запорізькій АЕС, яку російські війська захопили в березні минулого року невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. Атомну електростанцію неодноразово обстрілювали, Україна і Росія звинувачували одна одну в обстрілі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG