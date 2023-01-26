Швеція виділяє МАГАТЕ майже 2 мільйони доларів для місії агентства в Україні

Уряд Швеції 26 січня пообіцяв виділити 1 мільйон 947 тисяч доларів (це 20 мільйонів шведських крон) Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) на підтримку його місії з ядерної безпеки в Україні.

«Унаслідок агресії Росії ми спостерігали кілька атак у безпосередній близькості від атомних електростанцій упродовж останнього року, що створює дуже значні ризики. Посилення важливої роботи МАГАТЕ щодо підтримки та підвищення безпеки українських атомних електростанцій є терміновим питанням», – сказав міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

Раніше 26 січня МАГАТЕ повідомило про вибухи, які його експерти впродовж двох днів чули поблизу Запорізької АЕС. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повторив свої заклики до якнайшвидшого створення зони безпеки навколо майданчика Запорізької АЕС.