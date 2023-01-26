Експерти МАГАТЕ повідомили про вибухи поруч із Запорізькою АЕС

Зранку 25 січня експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які присутні на Запорізькій АЕС в окупованому російськими військами місті Енергодар, чули щонайменше вісім потужних вибухів, інформує агенція ООН на своєму сайті.

«Сьогодні було чути ще більше» таких вибухів, відзначають фахівці.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив важливість якнайшвидшого створення зони безпеки навколо майданчика Запорізької АЕС.

«Я закликаю до створення зони захисту та ядерної безпеки навколо ЗАЕС упродовж багатьох місяців. Я вдячний за рішучу підтримку, яку отримав від багатьох світових лідерів, у тому числі в Європі, але потрібно більше», – цитує офіційний сайт МАГАТЕ заяву Гроссі в Європарламенті.

Генеральний директор МАГАТЕ у Брюсселі нагадав також про створення постійних місій МАГАТЕ з ядерної безпеки на ядерних обʼєктах України. Групи експертів ядерної агенції ООН працюють на Південноукраїнській, Рівненській та Чорнобильській АЕС. На початку цього тижня місія МАГАТЕ також прибула на Хмельницьку АЕС.