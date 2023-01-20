«Росатом» міг обходити санкції після лютого 2022 року – The Washington Post

Російська державна корпорація «Росатом» уже після повномасштабного російського нападу на Україну могла імпортувати матеріали та електроніку для виробників ракет, снарядів та бронетехніки. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на внутрішні документи корпорації, перехоплені українською розвідкою.

В одному з листів, датованих жовтнем 2022 року, йдеться про зустріч співробітників корпорації з представниками міністерства оборони та військово-промислового комплексу Росії. «Росатом» запропонував постачати компоненти військовим частинам і збройним заводам, що потрапили під санкції, стверджує The Washington Post.

На зустрічі, зокрема, були присутні виробники ракетних систем (із концерну «Алмаз-Антей»), авіабомб та систем залпового вогню заводу («Техмаш»), ракет для комплексів «Іскандер» (компанія «Високоточні комплекси»).

До листа, наданого The Washington Post, додані докладні описи продукції, доступної для використання російською військовою та оборонною промисловістю. Газета пише, що серед компонентів, які «Росатом» був готовий імпортувати на ринок, згадується оксид алюмінію, що використовується в ракетному паливі, літій-іонні батареї для танків і систем ППО та технологія 3D-друку.

Скільки компонентів було поставлено на російський ринок через корпорацію, невідомо. The Washington Post згадує один випадок – компанія Renera купила у Південній Кореї компоненти літій-іонних акумуляторів на суму мільйон доларів.

Опитані газетою експерти припускають, що російська влада могла використовувати «Росатом» для обходу санкцій.

Досі компанія уникала обмежень, зокрема через її активну участь у цивільній атомній енергетиці по всьому світу, включно із Західною Європою та США. Крім того, «Росатом» контролює близько 30% світового ринку збагачення урану та 17% ринку реакторного палива.

Обмеження проти російського ядерного сектору можуть включити до десятого пакету санкцій Євросоюзу. Зокрема, за обмеження щодо російської корпорації виступають країни Балтії та Польща. Пропозицію блокує Угорщина.

МЗС України закликало всі держави припинити будь-яку ядерну співпрацю з Росією. Київ звинувачує «Росатом» у причетності до захоплення Запорізької АЕС.

Російська сторона публікацію The Washington Post на момент публікації новини не коментувала.