МЗС України висловило «рішучий протест» через поїздку помічника Путіна на ЗАЕС

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв’язку з незаконним в’їздом чиновника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка на окуповану територію в Запорізькій області і його перебуванням на Запорізькій атомній електростанції.

«Такі протиправні дії посадовців держави-агресора є черговим грубим порушенням міжнародного права та законодавства України. Цей крок Кремля також демонструє повне ігнорування з його боку вимог трьох резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести своїх військовослужбовців та інший персонал із Запорізької атомної електростанції з тим, щоб українські компетентні установи могли відновити повний контроль над станцією і забезпечити ядерну й фізичну безпеку під час її експлуатації», – йдеться в заяві МЗС від 28 грудня.

У Міністерстві наголосили, що чекають на «дієві й ефективні» зусилля держав-членів МАГАТЕ, а також генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі «у протидії злочинам РФ стосовно ядерних об’єктів України та цинічному нехтуванню діючих норм ядерної безпеки і захищеності».

«Закликаємо держави-партнери та інституції ЄС прискорити запровадження дієвих заходів реагування на триваючі злочинні дії РФ стосовно ядерних об’єктів в Україні, включаючи розширення санкцій стосовно російської державної корпорації «Росатом», афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії. Окремо наголошуємо на нагальності опрацювання механізмів повного припинення співробітництва з Російською Федерацією у сфері ядерних технологій, а також обмеження прав і привілеїв Російської Федерації в МАГАТЕ», – заявили у відомстві.

Про те, що Кирієнко відвідав окупованому Запорізьку АЕС, повідомив представник окупаційної адміністрації Володимир Рогов.

Він написав у телеграмі, що Кирієнко «перевірив безпеку об’єкта й умови роботи співробітників «Росатома».

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За участю МАГАТЕ з осені ведуться переговори щодо безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.