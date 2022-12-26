Україна буде добиватися запровадження санкцій проти «Росатома» – Єрмак

Україна буде добиватися запровадження санкцій проти «Росатома», заявляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Наша задача – санкції проти «Росатома». Ми ще в листопаді в рамках санкційної групи Макфола-Єрмака пропонували детальний план цих санкцій. Росія ж продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, а «Росатом» сподівається нарощувати експортну виручку», – написав війну телеграмі.



«Їх портфель закордонних замовлень становить $200 млрд. Так не може бути. Будемо системно працювати над тим, щоб санкції проти «Росатома» стали реальністю», – додав він.

У жовтні після спроби Росії привласнити Запорізьку АЕС Міністерство закордонних справ України закликало Євросоюз, країни «Групи семи» та інших партнерів невідкладно розглянути запровадження санкцій проти російської державної корпорації «Росатом» та афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії.

Від початку повномасштабного вторгнення ЄС запровадив дев'ять пакетів санкцій проти Росії, проте обмеження не стосуються російської атомної енергетики. Росія має багато атомних проєктів за кордоном і «Росатом» відіграє важливу роль у торговельних зв’язках Москви за межами Росії.

Наприклад, між 2009 і 2018 роками Росія отримала 23 експортні замовлення на атомні генерувальні об’єкти в усьому світі з загалом 31, за даними звіту за 2020 рік Центру стратегічних і міжнародних досліджень, аналітичного центру в Вашингтоні. У час від 2007 до 2017 років – у перше десятиріччя свого існування – «Росатом» почав будівництво 10 атомних енергоблоків за кордоном.