«Енергоатом»: через дії російських військ на ЗАЕС не працює повномасштабний тренажер

Дій російьких окупантів призвели до зупинки повномасштабного тренажера на Запорізькій атомній електростанції, повідомляє державна компанія «Енергоатом» 26 січня.

«Через російських окупантів на ЗАЕС не працює повномасштабний тренажер (ПМТ), на якому відпрацьовують навички, необхідні для роботи на атомному об’єкті. Рашисти навмисне блокують доступ до робочих місць інструкторам ПМТ, оскільки вони відмовилися співпрацювати з ворогом та підписувати контракти із фейковим АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», – йдеться в заяві компанії.

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«Енергоатом» пояснює, що тренажер дозволяє персоналу підтримувати кваліфікацію, що важливо для безпеки АЕС і має здійснюватися систематично.

«Оскільки повномасштабний тренажер зараз не може повноцінно функціонувати, українські атомники невідомо скільки часу не матимуть можливості ані навчатися, ані підвищувати кваліфікацію, і це загрожує безпечності експлуатації найбільшого в Європі ядерного об’єкта», – додає пресслужба.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.