СБУ підозрює депутата від ОПЗЖ Волошина у держзраді

Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді депутату Верховної Ради Олегу Волошину, повідомляє пресслужба відомства.



За даними слідства, протягом 2020-2021 років депутат сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.



«Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю. Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України», – йдеться у повідомленні.



У відомстві додають, що у рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з ДБР проводять слідчі дії за адресами реєстрації фігуранта та його родичів і зв’язків.



За даними СБУ, Волошин перебуває за кордоном, нині проводиться комплекс заходів щодо притягнення депутата до відповідальності.

Наразі публічних коментарів Волошина щодо оголошеної йому підозри не було.

На початку лютого голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що народний депутат від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) Олег Волошин має намір скласти депутатські повноваження.

У січні минулого року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти низки депутатів Верховної Ради, серед яких був Олег Волошин – за «участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України».