Три депутати від ОПЗЖ складуть мандати – Арахамія

Народні депутати від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) Олег Волошин, Наталія Королевська та Юрій Солод складуть мандати, повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.



«Багато запитань від журналістів, хто саме з ОПЗЖ втратить мандати. На численні прохання повідомляю деякі деталі – Олег Волошин вирішив скласти повноваження, про що він уже повідомив публічно. Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод теж планують скласти мандати», – написав Арахамія у телеграмі.

За його словами, на сьогодні їхні заяви в апараті Ради не зареєстровані, але, «за нашою інформацією, документи від них уже прямують на Грушевського».

Читайте також: Стефанчук пояснив, чому депутатів від забороненої ОПЗЖ не позбавляють мандатів

Раніше медіа повідомили, що народна депутатка від партії «Опозиційна платформа – За життя» Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви про складання мандатів.

Верховна Рада України 13 січня достроково припинила повноваження п’ятьох народних депутатів від «ОПЗЖ», яка нині заборонена в Україні. Це Андрій Деркач, Тарас Козак, Рінат Кузьмін і Віктор Медведчук. Тоді ж припинили повноваження Андрія Аксьонова, який став депутатом парламенту після довиборів у березні 2021 року від партії «Порядок».