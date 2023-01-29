Королевська і її чоловік написали заяви про складання мандатів народних депутатів – медіа

Народна депутатка від партії «Опозиційна платформа – За життя» Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви про складання мандатів – про це 29 січня повідомили кілька медіа з посиланням на джерела в парламенті.

Зокрема, Суспільне мовлення цитує колишнього співголову фракції «ОПЗЖ» Юрія Бойка, який підтвердив ці повідомлення.

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Також, за даними Суспільного, заяву на складання мандату написав представник цієї політичної сили Олег Волошин.

Верховна Рада України достроково припинила повноваження п’ятьох народних депутатів від «ОПЗЖ», яка нині заборонена в Україні. Це Андрій Деркач, Тарас Козак, Рінат Кузьмін і Віктор Медведчук. Тоді ж припинили повноваження Андрія Аксьонова, який став депутатом парламенту після довиборів у березні 2021 року від партії «Порядок».