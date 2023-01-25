Зеленський ввів у дію санкції проти 10 кліриків УПЦ МП – серед них Новинський і Петро Лебідь

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони проти низки священників Української православної церкви Московського патріархату – відповідний указ, датований 24 січня, з’явився на сайті президента.
Рішення РНБО передбачає низку економічних та політичних обмежень проти 10 людей, серед них:
- колишній народний депутат, клірик УПЦ (МП) Вадим Новинський
- митрополит Вишгородський і Чорнобильський намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Павло (Петро Лебідь)
- «митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви» Ростислав Швець
- «єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви» Костянтин Чернишов
- «єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією» Олександр Овсянніков
- «архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви» Олександр Таранов, який наразі проживає на окупованій частині Луганщини
- митрополит Ізюмський і Куп’янський УПЦ МП Олег Іванов
- єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви Олексій Маслєнніков
- «єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії» В’ячеслав Опанасенко
- Володимир Удовенко (митрополит Платон), керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви
Напередодні стало відомо, що РНБО запровадила санкції проти низки представників Російської православної церкви, в тому числі племінника російського патріарха Кирила Михайла Гундяєва.
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