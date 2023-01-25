Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський ввів у дію санкції проти 10 кліриків УПЦ МП – серед них Новинський і Петро Лебідь

Народний депутат від «Опоблоку» Вадим Новинський і намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ (Московського патріархату) Павло (Лебідь). Київ, 30 листопада 2018 року

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони проти низки священників Української православної церкви Московського патріархату – відповідний указ, датований 24 січня, з’явився на сайті президента.

Рішення РНБО передбачає низку економічних та політичних обмежень проти 10 людей, серед них:

  • колишній народний депутат, клірик УПЦ (МП) Вадим Новинський
  • митрополит Вишгородський і Чорнобильський намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Павло (Петро Лебідь)
  • «митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви» Ростислав Швець
  • «єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви» Костянтин Чернишов
  • «єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією» Олександр Овсянніков
  • «архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви» Олександр Таранов, який наразі проживає на окупованій частині Луганщини
  • митрополит Ізюмський і Куп’янський УПЦ МП Олег Іванов
  • єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви Олексій Маслєнніков
  • «єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії» В’ячеслав Опанасенко
  • Володимир Удовенко (митрополит Платон), керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви

Напередодні стало відомо, що РНБО запровадила санкції проти низки представників Російської православної церкви, в тому числі племінника російського патріарха Кирила Михайла Гундяєва.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG