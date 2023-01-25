Зеленський ввів у дію санкції проти 10 кліриків УПЦ МП – серед них Новинський і Петро Лебідь

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони проти низки священників Української православної церкви Московського патріархату – відповідний указ, датований 24 січня, з’явився на сайті президента.

Рішення РНБО передбачає низку економічних та політичних обмежень проти 10 людей, серед них:

колишній народний депутат, клірик УПЦ (МП) Вадим Новинський

митрополит Вишгородський і Чорнобильський намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Павло (Петро Лебідь)

«митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви» Ростислав Швець

«єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви» Костянтин Чернишов

«єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією» Олександр Овсянніков

«архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви» Олександр Таранов, який наразі проживає на окупованій частині Луганщини

митрополит Ізюмський і Куп’янський УПЦ МП Олег Іванов

єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви Олексій Маслєнніков

«єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії» В’ячеслав Опанасенко

Володимир Удовенко (митрополит Платон), керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви

Напередодні стало відомо, що РНБО запровадила санкції проти низки представників Російської православної церкви, в тому числі племінника російського патріарха Кирила Михайла Гундяєва.