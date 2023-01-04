«У будь-який конституційний спосіб» – Тимошенко і партія Зеленського реагують на запит про мандати депутатів ОПЗЖ

Партії «Батьківщина» і «Слуга народу» виступили із заявами, в яких твердять про намір у конституційний спосіб позбавити мандатів депутатів від партії ОПЗЖ.

Юлія Тимошенко, виступаючи від імені очолюваної нею партії, написала: «Батьківщина» була й залишається головним опонентом проросійської «Партії регіонів», яка потім сховалася за назвою ОПЗЖ. «Батьківщина» виступає за позбавлення мандатів народних депутатів від ОПЗЖ (читай «Партії регіонів») у будь-який конституційний спосіб. Фракція «Батьківщина» підтримає будь-який конституційний законопроєкт, покликаний відновити справедливість та реалізувати запит суспільства на очищення влади від колаборантів».

У «Слузі народу» також вказали, що виступають «за притягнення до юридичної та політичної відповідальності усіх проросійських політиків, які причетні до розпалювання війни, розповсюдження ворожої пропаганди, колабораціонізму та підтримки держави-агресора».

«Навіть у час жорстоких боїв і терористичних атак на мирні міста, Україна залишається правовою державою і діє відповідно до взятих на себе міжнародно-правових зобов’язань.

Ми підтримуємо і будемо підтримувати усі законні та конституційні методи позбавлення залишків політичного впливу усіх представників проросійських сил», – вказано в заяві владної партії.

Наразі згідно з Конституцією немає достатніх підстав для позбавлення мандатів депутатів від забороненої партії «Опчозиційна платформа – За життя».

4 січня рух «Чесно» повідомив, що майже 70 депутатів Верховної Ради відмовилися ставити свої підписи під зверненням до голови парламенту Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій. Про це руху «Чесно» повідомив депутат Олег Дунда (фракція «Слуга народу»), який ініціював збір підписів. Серед тих, хто відмовився, є фракція «Батьківщина» майже в повному складі і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.