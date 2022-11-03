Железняк: Рада зупинила повноваження депутатів Рабіновича і Васильковського

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Вадима Рабіновича й Ігоря Васильковського, повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Парламент достроково припинив повноважень народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З., яких 18 липня 2022 року указом президента No 502/2022 було позбавлено громадянства України. За відповідні постанови – 292 та 304 голосів», – написав Железняк у телеграмі.

За його словами, у Верховній Раді зараз залишилося 417 народних депутатів.

Васильковський був депутатом від партії «Слуга народу», Рабінович – від «ОПЗЖ».

15 вересня Служба безпеки України повідомила, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ») і остаточно заборонив її діяльність.

Рішення про заборону функціонування «ОПЗЖ» було прийнято на підставі указу президента та рішення РНБО.

20 червня Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Згідно з рішенням суду, її майно та кошти мають передати державі. Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко назвав це рішення «правовим нігілізмом» та «грубим порушенням прав партії».

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