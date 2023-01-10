Зеленський припинив громадянства України Деркача, Козака, Кузьміна і Медведчука

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинив громадянства України Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна і Віктора Медведчука.

«На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та ДМС, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб – Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна і Віктора Медведчука. Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними», – сказав він у своєму відеозверненні.



Зеленський додав, що це «не останні такі рішення».

Деркач, Козак, Кузьмін і Медведчук є народними депутатами від партії «Опозиційна платформа – За життя», яка нині заборонена в Україні. Крім того, вони є фігурантами кримінальних проваджень.

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Зокрема Андрія Деркача, який є понад 20 років народним депутатом, підозрюють в державній зраді та незаконному збагаченні. Його оголосили в розшук, а суд застосував щодо нього заочний арешт. За даними слідства, Деркач «упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України».

З початку повномасштабного вторгнення РФ Андрій Деркач у Верховній Раді не з’являвся. До війни Деркач був частим гостем на телеканалах, які пов’язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком. В його виступах лунали наративи, які активно просуває російська пропаганда, зокрема, про «зовнішнє управління».​

Віктора Медведчука, як і Тараса Козака, підозрюють у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Відомо, що Тарас Козак виїхав з України ще у 2021 році.

Кума російського президента Медведчука, якого українські правоохоронці затримали у квітні минулого року, передали Росії у вересні в рамках масштабного обміну полоненими.

Народного депутата України з «ОПЗЖ» Рената Кузьміна також підозрюють у держзраді. У ДБР кажуть, що в межах досудового розслідування встановили, що депутат напередодні і після початку повномасштабного вторгнення РФ «розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні».

Деркач, Козак, Кузьмін і Медведчук на позбавлення їх громадянства наразі не відреагували.