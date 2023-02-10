В Україні проведуть аукціони з продажу конфіскованого російського майна

Примусово вилучені в Україні об’єкти права власності Росії та її резидентів реалізовуватимуться на електронних аукціонах за порядком продажу об’єктів малої приватизації. Відповідне рішення ухвалив уряд на засіданні 10 лютого.

Кошти від продажу конфіскованих російських активів та майна є одним із джерел наповнення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у держбюджеті України наразі є 17 млрд грн, конфіскованих у російських банків.

«Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, які належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об’єктів зараз фактично простоює. Уряд запустить відкритий та абсолютно прозорий продаж цього майна. Це означає відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об’єкти», – сказав Шмигаль.

Відповідати за аукціони буде Фонд державного майна. Коли вони можуть відбутися, не повідомляється.

На підставі закону «Про основні засади примусового вилучення в Україні обʼєктів права власності Російської Федерації та її резидентів» Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо вилучення, зокрема:

99,7% майна ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»;

100% майна АТ «Міжнародний Резервний банк», що належать ПАТ «Сбєрбанк Росії»;

фінансові активи (у вигляді прав вимоги боргу) Держкорпорації розвитку «ВЕБ.рф», ПАТ «Сбєрбанк Росії» і т.д.

За процедурою, передбаченою законом «Про санкції», стягнуто на користь держави майно деяких російських олігархів, експрезидента Віктора Януковича, подано позов щодо стягнення активів олігарха Олега Дерипаски тощо.