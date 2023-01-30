ОГП повідомив про арешт майна підсанкційного російського олігарха

За клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію, повідомляє пресслужба ОГП.

У відомстві не вказують, про яке підприємство йдеться, втім з відкритих джерел відомо, що таким виробником є Миколаївський глиноземний завод. А торік це підприємство із власності російського олігарха Олега Дерипаски суд передав в управління АРМА.

«Раніше, за клопотаннями прокурорів, було арештовано майно цього суб’єкта господарювання – 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки. На сьогоднішній день загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд грн. За даними слідства, у 2000 році це українське підприємство було приватизовано холдингом, який належить російському олігарху. Наразі він знаходиться під санкціями США та ЄС. Підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора», – йдеться в повідомленні.



Досудове розслідування триває. Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження «за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, диверсії, а також планування, підготовки, розв’язування та ведення агресивної війни», уточнили в ОГП.

10 січня Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів російського олігарха Олега Дерипаски на користь держави. Мін’юст, серед іншого, зажадав конфіскації Миколаївського глиноземного заводу та інших підприємств Дерипаски.

У відомстві мотивували це тим, що група компаній Дерипаски продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, який використовує свої потужності у війні проти України.