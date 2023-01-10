Мін’юст подав позов до ВАКС щодо стягнення активів Дерипаски на користь України

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів російського олігарха Олега Дерипаски на користь держави – про це відомство повідомило 10 січня, цитуючи заступницю міністра Ірину Мудру.

«До Олега Дерипаски застосовано санкції як Україною, так і США, ЄС, Великою Британією, Польщею, Швейцарською Конфедерацією, Австралією та Новою Зеландією. Із отриманих відповідей на запити Мін’юсту та згідно з міжнародними санкціями вбачається, що підсанкційна особа є громадянином РФ, підтримує путінський режим, оскільки залучена до одержання вигоди від уряду росії та виробництва бронетехніки, яка застосовується країною-агресором у війні проти України», – йдеться в її коментарі.

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За словами Мудрої, Мін’юст зібрав достатньо доказів для звернення до ВАКС, аби стягнути активи Дерипаски в Україні в дохід держави.

Відомство вказує на те, що Дерипаска, поміж іншого, володіє військово-промисловою компанією, яка контролює над російськими підприємствами, що «виготовляють бронетехніку, яку в подальшому збройні сили РФ використовують у війні проти України».

Зокрема, Мін’юст встановив, що компанія Дерипаски «Русал» постачає алюмінієву продукцію російському оборонно-промисловому комплексу. При цьому частину цих продуктів виготовляють із сировини, виробленої українським підприємством «Миколаївський глиноземний завод».

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Міністерство вказує на те, що російський олігарх володіє низкою активів в Україні: Миколаївський глиноземний завод, Глухівський кар’єр кварцитів, Хустський кар’єр, Жежелівський кар’єр, компанії «Гуардон України», «Алюміній України», «Сервісний центр «Металург», «ЧАС ІТ», «Охорона МГЗ», «Центр обліку Миколаїв», Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм», «Запоріжалюмінторг», АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

Президент України Володимир Зеленський у жовтні ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти низки осіб, в тому числі Руслана Дерипаски.