БЕБ заарештувало виробництво м’ясних напівфабрикатів на 350 млн грн, яке належить громадянину Росії

Бюро економічної безпеки передало Агентство з розшуку та менеджменту активів, набутих корупційним шляхом (АРМА), активи підприємства, яке виробляє м’ясні заморожені напівфабрикати – про це відомство повідомило 5 січня.

«Детективи Бюро економічної безпеки України передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів корпоративні права підприємства, комплекс з виготовлення м’ясних заморожених напівфабрикатів, загальною площею понад 4 тисяч квадратних метрів, житлову будівлю площею 2 тис кв. м, складське приміщення площею 3,5 тис. кв. м, адміністративні, виробничі будівлі та іншу нерухомість. Орієнтовна загальна вартість активів та майна становить понад 350 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

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За даними БЕБ, майно належить компанії, яку викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

«У ході досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником суб’єкта господарської діяльності є громадянин Російської Федерації», – додає Бюро.

Відомство вважає, що компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 мільйонів гривень.

БЕБ звітує, що Україна отримала понад 2,2 мільярда гривень доходу від арештованих активів російських та білоруських власників.