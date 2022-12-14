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Бюро економічної безпеки заарештувало мережу аптек на Одещині, яка належить російським громадянам

Загалом під арешт потрапили 35 об’єктів нерухомості, в тому числі 11 житлових приміщень, 23 нежитлових та одну земельну ділянку

Детективи Бюро економічної безпеки заарештували 35 об’єктів нерухомості на Одещині, повідомила пресслужба відомства.

Загалом під арешт потрапили 35 об’єктів нерухомості, в тому числі 11 житлових приміщень, 23 нежитлових та одну земельну ділянку.

«Йдеться про аптеки відомої мережі, власниками яких є громадяни Російської Федерації. Орієнтовна вартість арештованої нерухомості становить понад 102 мільйони гривень», – йдеться в повідомленні.

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Бюро стверджує, що посадовці одного з фармацевтичних підприємств ухилялися від сплати податків.

«За результатами досудового розслідування встановлено, що службові особи згаданої компанії в період 2017-2021 років ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 142 мільйони гривень», – додає БЕБ.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про ухилення від сплати податків.

Днями Національна поліція повідомила про виявлення 11 квартир у Києві в депутата Державної думи Росії, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України.

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