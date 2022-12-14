Після обшуків у представників заборонених партій знайдено зброю, георгіївські стрічки та прапори РФ – СБУ

Служба безпеки повідомила про обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії «Русь єдина» у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі і Кривому Розі.

«У результаті слідчо-оперативних дій знайдено зброю, георгіївські стрічки і прапори країни-агресора. Крім того, виявлено склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і «методички» російських пропагандистів. У них рашисти закликають до підтримки окупаційних угруповань РФ і надають «рекомендації» щодо насильницького захоплення влади в Україні. За оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь «арсенал» пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини», – розповіли в СБУ.

Наразі у межах кримінального провадження за статтею «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» тривають слідчі дії.

Раніше сьогодні також повідомлялося про «безпекові заходи» СБУ на об’єктах УПЦ (МП) в дев’яти областях.