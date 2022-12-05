Суд передав АРМА виробничі потужності на Івано-Франківщині, які мали російських власників – ДБР

Державне бюро розслідувань ініціювало передачу Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів заводу та виробничого комплексу на Івано-Франківщині, які належали суб’єктам Росії – про це пресслужба Бюро повідомила 5 грудня.

За повідомленням, йдеться про майно та корпоративні права «на декілька мільярдів гривень».

«За клопотанням ДБР в управління держави передано завод та виробничо-складський комплекс на Івано-Франківщині, власниками яких є громадяни Росії. Йдеться про виробничо-складський комплекс поліетиленових і полівінілхлоридних труб та завод карбамідних смол загальною площею понад 18 тисяч метрів квадратних», – йдеться в повідомленні.

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Раніше суд арештував частки у статутних капіталах цих активів на близько 70 мільйонів гривень. За даними слідства, фактичними їх власниками є громадяни Росії. Вони створили офшорні компанії, аби приховати власність і уникнути конфіскації майна.

«Також встановлено, що ці підприємства ухилялись від сплати податків. Триває розслідування за фактом ухиляння від сплати податків цими підприємствами (частина 2 статті 212 КК України). Сума таких збитків держбюджетові може становити десятки мільйонів гривень», – додає ДБР.

На початку листопада АРМА повідомило, що виявило в країнах Заходу майно депутатів Державної думи Росії на понад 180 мільйонів гривень.