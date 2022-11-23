ОГП: арештовано майно концерну в Україні, який постачав запчастини для ВПК Росії та Білорусі

В Офісі генерального прокурора повідомили про блокування міжнародного каналу постачання запчастин для військово-промислового комплексу та об’єктів критичної інфраструктури РФ та Білорусі.

«Встановлено, що промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ та РБ високоефективним та енергозберігаючим обладнанням. Воно є необхідним для функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств та інших структур оборонно-промислового комплексу країни-агресора. Після повномасштабного вторгнення власники продовжили співпрацю з агресором. Вони налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб закордонної сторони», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, з 24 лютого за цією схемою поставлено комплектуючих щонайменше на 190 млн грн. Після одержання стратегічної продукції «посередники» переправляли її в РФ.

«У ході проведення слідчих дій на виробництві та в офісах концерну вилучило чорнову бухгалтерію, паспорти, печатки та штампи, грошові кошти та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність. В одного з керівників заводу та його дружини вилучено паспорти громадян РФ. Крім того, під час обшуків виявлено листування фігурантів у «месенджерах» з виправданням російської агресії на кшталт «бедные русские, их довели и вынудили», «Украину до конца 2023 заберет РФ» тощо», – розповіли в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що накладено арешти на майно концерну, у тому числі на два заводи в Сумах та Полтаві, ТРЦ в Сумах, низку квартир у Києві, елітні авто, загальна вартість якого становить понад один млрд грн. Також ініційовано арешти корпоративних прав та коштів на рахунках.

Останнім часом правоохоронці часто повідомляють про арешти коштів і майна компаній та підприємств, бенефіціарами котрих є представники РФ та Білорусі.