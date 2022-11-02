Доньку ексміністра оборони підозрюють у постачанні товарів для російського оборонного комплексу

Доньку колишнього міністра оборони підозрюють у тому, що її підприємства постачали товари та обладнання до Росії – про це повідомили 2 листопада Київська міська прокуратура та Служба безпеки України.

«Повідомлено про підозру власниці підприємств, яка постачала товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ. Їй інкриміновано організацію фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України», – йдеться в повідомленні прокуратури, яка здійснює процесуальне керівництво.

За даними слідства, підозрювана є донькою колишнього Міністра оборони з 2012 по 2014 рік. Він наразі перебуває в розшуку за державну зраду і є кінцевим бенефіціарним власником ряду підприємств, що працюють в Україні. Одне з них, повідомляють правоохоронці, займалося постачанням та збутом обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.

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«Наразі вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження підозрюваної», – додають у прокуратурі.

Ім’я фігурантки справи відомства не наводять. Із 2012 по 2014 рік Міністерство оборони України очолював Павло Лебедєв, який має доньку Олену.

На майно фінансово-промислової групи наклали арешт. Зокрема, в червні за клопотанням прокурорів суд передав в управління АРМА 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 мільйонів гривень, що належать підприємствам родини експосадовця.

З лютого 2014 року Павло Лебедєв перебуває в Криму. У жовтні 2015 року ексміністра визнали зниклим і оголосили у всеукраїнський розшук. Починаючи з 2015-го він періодично з’являвся на відео і фотографіях із окупованого Севастополя як керівник фонду «Мы – севастопольцы».