Родина ексміністра-втікача виробляє на Сумщині техніку для російської оборонки – «Схеми»

Підприємство на Сумщині «Свеський насосний завод», яке належить родині розшукуваного ексміністра оборони Павла Лебедєва, виробляє обладнання, яке експортується в Росію для оснащення російських оборонних підприємств. Про йдеться у розслідуванні «Оснащення для агресора» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти повідомляють, що «Свеський насосний завод», який є частиною промислово-інвестиційної групи Aurum Group доньки ексміністра Альони Лебедєвої, починаючи з 2015 року експортував своїм офіційним дилерам у Росії – ООО «ТД «Свесский насосный завод» та ООО НПК «ОСО» – продукції (насосів різних видів) на суму майже 200 мільйонів рублів. І, відповідно до сайту даних державних закупівель Росії, у 2015-2018 роках компанія «ОСО» постачала це обладнання на федеральні порохові заводи.

«У 2015 році обладнання «Свеського заводу» отримало Федеральне казенне підприємство «Казанський державний пороховий завод». У 2016 туди ж відправили центробіжні насоси. У 2017 агрегати високого тиску отримало Федеральне казенне підприємство «Тамбовський пороховий завод». У 2018 році поршневі насоси відправили на «Пермський пороховий завод», – ідеться у розслідуванні.

«Згадані порохові заводи, окрім власне пороху для стрілкової зброї, виробляють складові безлічі інших систем озброєння. Пермський завод постачає оборонному комплексу Росії заряди до реактивних систем залпового вогню «Град» і «Смерч», комплексів протиповітряної оборони, двигунів підвісних ракет класу «повітря-повітря» ближнього і середнього бою. Тамбовський є основним постачальником бронебійних підкаліберних снарядів для танкової артилерії. Казанський завод виготовляє гільзи з корпусом, що згорає, і метальні заряди», – йдеться в розслідуванні.

У відповіді на інформаційний запит журналістів прес-служба Aurum Group зазначила, що група не може контролювати, куди постачається продукція заводу через їхніх офіційних російських дилерів.

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«Насосна продукція виробництва ПрАТ «СНЗ» реалізується за межі України переважно через офіційних сторонніх дилерів підприємства, що не пов’язані з акціонерами заводу та ведуть незалежну комерційну діяльність, відтак ми не маємо можливості ні контролювати їхню діяльність, ні будь-яким чином впливати на неї», – йдеться у відповіді.

ПрАТ «Свеський насосний завод» входив до «Групи Інтер Кар Груп», пов’язаної з ексміністром оборони України Павлом Лебедєвим та бізнесменом Леонідом Юрушевим. Нині завод – складова Aurum Group. Засновницею цієї промислово-інвестиційної групи є донька Павла Лебедєва Альона Лебедєва.

Павло Лебедєв залишив Київ у лютому 2014 року і переїхав до Севастополя. Прокуратура його підозрює у сприянні працівникам правоохоронних органів у перевищенні влади стосовно учасників акцій протесту у лютому 2014 року. Він перебуває у всеукраїнському розшуку. Активи Лебедєва після втечі не потрапили під санкції. У РНБО журналістам пояснили це тим, що подібних пропозицій там не отримували.