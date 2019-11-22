«Зе Комбінатор»: як Богдан на держслужбі систематично обходив антикорупційне законодавство («СХЕМИ» | №238)

Володимир Зеленський обіцяв українцям «нові обличчя» у владі, а зрештою зробив керівником свого Офісу Андрія Богдана, який до цього працював на державній службі за трьох різних президентів. Та не лише сам факт тривалого перебування у владі Богдана йде врозріз з обіцянками глави держави. Але і те, як він при цьому ставився до українських законів.

Богдан працював Урядовим уповноваженим з питань антикорупції в уряді Азарова – при цьому не припиняючи адвокатської діяльності. Обіймав посаду заступника міністра за Ющенка – і в той же час був керівником приватної адвокатської фірми. Навіть за часів Кучми він був адвокатом – і одночасно помічником судді. Все це було заборонено цілою низкою різних норм: закону про державну службу, антикорупційного законодавства. Того самого, за імплементацію якого сам Богдан і відповідав за часів Януковича. «Схеми» виявили, як Андрій Богдан систематично у різні періоди своєї кар'єри попри заборону суміщав державну службу з іншою діяльністю.