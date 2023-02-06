Кулеба назвав пріоритетні теми до обговорення на Мюнхенській конференції з безпеки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав пріоритетні теми, які обговорюватимуться під час Мюнхенської безпекової конференції.

«Цьогоріч ми будемо просувати на Мюнхенській безпековій конференції пріоритетні для України теми. Ключова – це постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків, оскільки саме літаки є останнім типом зброї, який потрібно розблокувати, всі інші позиції ми за минулий рік відкрили командними зусиллями. Будемо також говорити про членство України в НАТО і взагалі про майбутнє Росії», – сказав Кулеба в ефірі телемарафону.

Він назвав Мюнхенську безпекову конференцію дуже важливою, оскільки в центрі уваги будуть теми, «які безпосередньо дотичні до безпеки України, Європи та світу загалом».

17-19 лютого у Німеччині відбудеться Мюнхенська конференція з безпеки.

Мюнхенська конференція з безпеки – один із найпрестижніших міжнародних форумів у галузі міжнародної безпеки, де беруть участь голови держав, урядів, міністри, політики та громадські діячі з десятків країн.