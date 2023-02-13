Повʼязаний з «ПВК Вагнера» канал оприлюднив відео ще однієї позасудової страти

Наближений до угруповання «ПВК Вагнера» телеграм-канал Grey Zone опублікував відео ще однієї позасудової страти російського вʼязня, який, як стверджується, поїхав на війну з Україною у складі угруповання, але згодом добровільно здався в полон.

На кадрах, справжність яких поки не встановлена, імовірна жертва вбивства називає себе народженим у Криму Дмитром Якущенком. Дивлячись у камеру, чоловік розповідає, що вирушив на передову з вʼязниці, але потім зрозумів, «що це не його війна». Далі він стверджує, що перебуваючи в місті Дніпро, отримав удар по голові і знепритомнів, а отямився вже в підвальному приміщенні, де йому сказали, що «судитимуть». Весь цей час за спиною Якущенка стоїть особа з кувалдою в руках. Наприкінці відео він бʼє вʼязня кілька разів по голові.

Російська служба Бі-Бі-Сі зазначає, що в ролику Grey Zone, окрім сцени ймовірного вбивства, є фрагменти інтервʼю Якущенка, яке він давав ще в листопаді 2022 року, коли здався в полон ЗСУ. Тоді він розповідав, що ще до 2014 року був засуджений до 19 років увʼязнення, але пізніше був переведений до колонії міста Енгельс Саратовської області. Там він був завербований до складу «ПВК Вагнера».

Якущенко також розповідав, що ще до виїзду на фронт планував «знайти якусь лазівку» та «просто втекти». Він здійснив свій план у районі Бахмута. У тому ж інтервʼю Якущенко висловлював надію, що Крим повернеться до складу України.

У телеграм-каналі Grey Zone Якущенка названо «зрадником», який «як і його колега Євген Нужин, прокинувся у підвалі на своєму останньому судовому засіданні».

12 листопада 2022 року було опубліковане відео імовірної страти іншого колишнього російського вʼязня Євгена Нужина, який здався в полон українським військам, але згодом знову опинився в руках «вагнерівців». Коментуючи запис, засновник угруповання, близький до російського лідера Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин заявив, що Нужин «зустрівся з недобрими, але справедливими людьми». Офіційного підтвердження того, що Нужин мертвий, не було. Російська влада розпочала перевірку ролика із вбивством, але про її результати нічого не повідомляли.

Українська влада підтвердила, що Нужин був переправлений до Росії «відповідно до всіх юридичних правил обміну полоненими», на який він нібито погодився добровільно. Сам Нужин перед імовірною стратою розповідав ту ж, що й Якущенко, версію повернення на російську територію: нібито він ішов вулицею в Києві, отримав удар по голові, а отямився вже в підвалі.

Так звана «приватна військова компанія Вагнера» – незаконне навіть за російським законодавством збройне угруповання, яке бере участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Бойовиків угруповання звинувачують у скоєнні численних злочинів, зокрема – у позасудових стратах.