Вуличні бої, оточення чи пастка для РФ: що відбувається у Бахмуті?

Росія пішла в наступ: як ситуація у Бахмуті і біля нього?

В’їзд для цивільних та журналістів у місто Бахмут на Донеччині, ймовірно, обмежили. Про це повідомляє командир окремої тактичної групи аеророзвідки на псевдо «Мадяр».

Тим часом Міноборони РФ заявило про взяття так званими російськими «добровольцями» Красної Гори під Бахмутом. Раніше про захоплення цього населеного пункту повідомляв ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин.

Що завтра можуть вирішити на зустрічі «Рамштайн»

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову із верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі – про це він повідомив 13 лютого.

«Обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки наших підрозділів на території країн-партнерів. Поділився оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій», – заявив Залужний.

Російська спецоперація про ти Молдови

РФ хоче змінити владу в Республіці Молдова та привести до влади в Кишиневі своїх ставлеників. Про це заявила сьогодні президентка країни Майя Санду. Цією заявою вона, фактично, підтвердила слова Володимира Зеленського про те, що Росія готується «зруйнувати політичну ситуацію» в Молдові.

За словами Санду, план Кремля передбачав, що під виглядом акцій протесту в Молдові, прихильники Росії нападатимуть на держустанови та захоплюватимуть заручників.

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