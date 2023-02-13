Росія залучає мобілізованих жителів Донеччини для наступу на Авдіївському напрямку – Генштаб

Російські війська продовжують обстрілювати українські населені пункти – за поточну добу Генеральний штаб ЗСУ зафіксував два ракетних, 16 авіаційних ударів і понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, йдеться у вечірньому зведенні.

За даними штабу, російські та білоруські підрозділи продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

«На полігонах республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки військ Російської Федерації. Водночас, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Цієї доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Волфине і Басівка Сумської області та Ветеринарне і Дворічанське Харківської області», – йдеться в зведенні.

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Крім того, тривають обстріли на різних напрямках на Донеччині, а також на Запоріжжі і Херсонщині.

Командування вказує на випадки залучення мобілізованих жителів окупованої частини Донеччини через відмови російських мобілізованих йти в наступ:

«Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці Російської Федерації, які знаходяться у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих росією територій Донецької області знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку», – повідомляє штаб.

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За його даними, російські війська використовують пологовий будинок в окупованому Луганську, а також дитячу лікарню для лікування своїх поранених.

Згідно зі зведенням, українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по місцях скупчення російського особового складу та військової техніки окупантів, підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ударів по трьох районах зосередження живої сили та станції радіолокаційної боротьби.