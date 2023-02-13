На тлі повідомлень про новий наступ РФ в окупованому Сєвєродонецьку з’являється все більше військових – Стрюк

На тлі повідомлень про новий наступ Росії в окупованому Сєвєродонецьку з’являється все більше російських військових. Про це в ефірі проекту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії – повідомив голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.



«У місті з’являється все більше і більше нових людей, які проїздом, транзитом приїжджають на закупівлі. Фіксуються здебільшого у місцях, де йде торгівля, де продають продукти. Помітна поява перевдягнених військових чи заїзд просто військових, які приїжджають за провізією», – каже Стрюк.



Він також додав, що у навколишніх селах російські військові заселились практично у всі будинки.

Стрюк зазначив, що важко оцінити точну кількість новоприбулих, але можна припустити, що йдеться про тисячі людей.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини Донеччини, редакція не може незалежно перевірити озвучені заяви.

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Секретар РНБО Олексій Данілов днями заявив, що очікування російської армії щодо здійснення великого наступу на війні в Україні не справджуються. Хоча, за його словами, і без оголошення, цей наступ вже триває.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», додали у ГУР.