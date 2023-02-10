Гайдай: з-поміж усіх напрямків фронту вихід на адмінкордон Луганської області для РФ – «найпростіше завдання»

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що на сьогодні з-поміж усіх ділянок фронту вихід на адміністративний кордон Луганської області може бути для військ РФ «найпростішим завданням».

«Ніхто офіційно не скасовував завдання кремлівського режиму про вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. Враховуючи те, що на Луганщині, на жаль, але все ж таки всього 12 населених пунктів деокуповані, то це для російського військового командування таки найпростіше завдання. Тому що в порівнянні з нами, в Донецькій області набагато більші території і набагато тяжче їм буде виконати це завдання», – сказав Гайдай в ефірі Радіо Свобода.

Також він звернув увагу на фактор прив’язки Москви до дат.

«24 лютого буде рік, як Росія повномасштабно вже напала на Україну. Вони хотіли би вийти на якісь адміністративні кордони, хоча би щось продати своєму населенню. Але з того, що я бачу на власні очі, нічого у них не вийде», – вважає голова Луганської ОВА.

Водночас посадовець визнає, що російська армія робит зараз акцент на Луганському напрямку.

«Рік часу пройшов від тієї їхньої «спецоперації». Що вони отримали за цей час? Луганську область вони повністю захопили? Ні. Донецьку захопили? Ні. Харківську захопили? Ні. Запорізьку?... Тобто немає чим пишатися, немає, що продавати своєму населенню. Тому їм потрібно зробити це в максимально більш-менш «легкій області» для них, яка найбільш окупована. Це Луганщина», – зазначив Гайдай.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 9 лютого повідомив, що російські війська почали «великий наступ» у Луганській області. Водночас аналітики зазначили, що наступ РФ, ймовірно, ще не досягнув свого повного темпу.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що у лютому очікується новий можливий наступ російських військ. Резніков підкреслив, що ситуація на сході України залишиться складною, але контрольованою, додавши, що Сили оборони тримаються на цьому напрямку.