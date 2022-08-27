Голова Луганської ОВА: Росія посилила вогневий вплив, але оперативних успіхів не має

Росія посилила вогневий вплив, але оперативні успіхи на фронті в неї відсутні, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«За останню ніч ворог завдав 23 артилерійських обстрілів, зокрема, застосовував реактивні системи залпового вогню. Здійснив три танкових наступи, завдав чотирьох ракетних ударів. Втім, обмежені тактичні досягнення, коли вони в окупантів трапляються, вони не в змозі перетворити в оперативні успіхи – місяцями завмирають на зайнятих позиціях, а подекуди відходять на попередні», – написав Гайдай у телеграмі вранці 27 серпня.

За його словами, атаки загарбників відбиті від шістьох населених пунктів, розташованих на межі Луганщини і Донеччини.

«У районах ще шістьох міст і сіл працювала авіація окупанта. В окупованих містах регіону не ведеться ніякої підготовки до опалювального сезону», – додав голова ОВА.

26 серпня Сергій Гайдай заявив, що Росія посилила діяльність ФСБ на окупованих територіях Луганської області через зниження підтримки війни громадянами.

Наразі Луганщина майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.

27 серпня британська розвідка заявила, що за останні п’ять днів, ймовірно, посилилася інтенсивність російських обстрілів на донецькому напрямку на Донбасі, «проте загалом російські війська не мають територіальних здобутків».

«Існує реалістична можливість того, що Росія посилила свої зусилля на Донбасі, намагаючись залучити чи зафіксувати додаткові українські підрозділи на тлі припущень, що Україна планує великий контрнаступ», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.