ЗСУ знищили на Луганщині російську військову базу – Гайдай

Збройні сили України знищили в окупованій Кадіївці, що на Луганщині, російську військову базу, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Українські воїни знищили базу рашистів, яку вони облаштували у готелі «Донбас». Ліквідовано 200 військових повітряно-десантних військ РФ», – заявив він і на підтвердження слів опублікував низку фото в телеграмі.

Перевірити ці дані умовах бойових дій неможливо.

Дещо раніше 26 серпня Сергій Гайдай заявив, що Росія посилила діяльність ФСБ на окупованих територіях Луганської області через зниження підтримки війни громадянами.

Наразі Луганщина майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.