Росія втратила 400 військових за добу – Генштаб ЗСУ

Росія за добу в повномасштабній війні проти України втратила 400 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільші втрати, за повідомленням, були на Донецькому напрямку.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 46 250 своїх військових.

Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу:

танків ‒ 1936 (7 за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 4251 (+6)

артилерійських систем – 1040 (+3)

РСЗВ – 272

засоби ППО – 148

літаків – 234

гелікоптерів – 202

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6)

крилаті ракети – 196

кораблі /катери – 15

автомобільної техніки й автоцистерн – 3162 (+2)

спеціальна техніка – 99.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.