У НАТО кажуть, що новий наступ Росії уже почався

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що новий великий російський наступ в Україні вже почався.



«Ми не бачимо жодних ознак того, що (російський) президент (Володимир) Путін готується до миру (...) Ми бачимо, що президент Путін і Росія все ще хочуть контролювати Україну», – сказав Столтенберґ, якого цитує агенція Reuters. – «Ми бачимо, як вони надсилають більше військ, більше зброї».

Секретар РНБО Олексій Данілов днями заявив, що очікування російської армії щодо здійснення великого наступу на війні в Україні не справджуються. Хоча, за його словами, і без оголошення, цей наступ вже триває.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», додали у ГУР.