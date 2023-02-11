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Секретар РНБО заявив, що у російської армії «з великим наступом вже великі проблеми»

Данілов: «Той наступ, який вони планували, він вже поступово йде. Але це не той наступ, на який вони розраховували»

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що очікування російської армії щодо здійснення великого наступу на війні в Україні не справджуються.

«З великим наступом вже великі проблеми у них. Ми бачимо на сьогоднішній день, що те, що вони запланували та почали свій наступ, – вони просто не кажуть, що вони його почали. А наші війська його дуже потужно відбивають. Мається на увазі, що той наступ, який вони планували, він вже поступово йде. Але це не той наступ, на який вони розраховували», – сказав Данілов в ефірі телемарафону.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», додали у ГУР.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у лютому очікується новий можливий наступ російських військ. Резніков підкреслив, що ситуація на сході України залишиться складною, але контрольованою, додавши, що Сили оборони тримаються на цьому напрямку.

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