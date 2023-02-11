Секретар РНБО заявив, що у російської армії «з великим наступом вже великі проблеми»

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що очікування російської армії щодо здійснення великого наступу на війні в Україні не справджуються.

«З великим наступом вже великі проблеми у них. Ми бачимо на сьогоднішній день, що те, що вони запланували та почали свій наступ, – вони просто не кажуть, що вони його почали. А наші війська його дуже потужно відбивають. Мається на увазі, що той наступ, який вони планували, він вже поступово йде. Але це не той наступ, на який вони розраховували», – сказав Данілов в ефірі телемарафону.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», додали у ГУР.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у лютому очікується новий можливий наступ російських військ. Резніков підкреслив, що ситуація на сході України залишиться складною, але контрольованою, додавши, що Сили оборони тримаються на цьому напрямку.