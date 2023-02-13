60-80% окупованого Сєвєродонецька залишається без комунікацій – Стрюк

60-80 % Сєвєродонецька, який перебуває під контролем російських військ з кінця червня, залишається без комунальних комунікацій. Про це в ефірі проекту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії – повідомив голова Сєвєродонецької міської адміністрації Олександр Стрюк.

«Будинки, які більш-менш вціліли, намагаються облаштувати для проживання військових. Частини кварталів – заживили електрикою. Завозять модульні котельні, які намагаються кустарно приєднати до обірваних мереж. Але 60-80% міста перебуває без комунікацій, тому це острівці життя, які роблять суто під своїх», – зазначає Стрюк.

За його словами, продовольство і ліки у місті є, але за вищими, ніж на вільній території, цінами, зокрема, медикаменти завозять із Росії, проте їх бракує.

У місцевій лікарні є мінімальна кількість медичного персоналу – із Сєвєродонецька, а також з окупованого Луганська, у місті висока смертність, додав Стрюк.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини Донеччини, редакція не може незалежно перевірити озвучені заяви.

Наприкінці червня минулого року після тривалої оборони, яка тривала з перших днів повномасштабного наступу, українські підрозділи ухвалили рішення про відхід з Сєвєродонецька. За даними голови Луганської ОВА Сергій Гайдай, окупований російськими військами Сєвєродонецьк зруйнований на 90%.