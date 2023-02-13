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Рух за графіком на Херсонщині відновлять завтра – «Укрзалізниця»

Вранці в понеділок перевізник повідомив, що російські обстріли пошкодили залізничну колію в Херсонській області

«Укрзалізниця» ввечері 13 лютого повідомила про завершення ремонту полотна на Херсонщині, пошкодженого російськими обстрілами.

«Оновлення: роботи по відновленню залізничного полотна після обстрілів на Херсонщині завершено, рух за графіком поновлюємо відзавтра», – йдеться в повідомленні.

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Вранці в понеділок перевізник повідомив, що російські обстріли пошкодили залізничну колію в Херсонській області. Через це, зокрема, поїзд №102/101 Київ – Херсон курсував із фінальною зупинкою в Миколаєві.

Російські загарбники напередодні обстріляли Херсонську область понад 40 разів, а сам Херсон – 9. Російські снаряди поцілили в складські приміщення, кіноконцертний зал, територію біля будівлі ОДА та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 12 лютого троє людей загинули, ще одна отримала поранення.

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