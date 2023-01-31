Україна розширює залізничне сполучення з Польщею – УЗ

«Укрзалізниця» розширює мережу залізничного сполучення з Польщею, повідомляє у вівторок пресслужба перевізника.

Повідомляється про призначення поїздів Харків, Київ – Перемишль та Київ – Варшава, Хелм.

Як вони курсуватимуть і в який час, можна детальніше дізнатися ТУТ.

Поїзди почнуть курсувати із 19 лютого. Квитки вже доступні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті.

Торік «Укрзалізниця» перевезла близько 1,4 млн пасажирів у сполученні з країнами ЄС. Це рекордний показник за останні 10 років.