У 2022-му «Укрзалізниця» перевезла рекордну кількість пасажирів до ЄС за 10 років

Протягом 2022 року «Укрзалізниця» перевезла найбільше пасажирів у сполученні з країнами Європейського союзу за останні 10 років – про це перевізник повідомив 27 січня.

«У 2022 році Укрзалізниця перевезла рекордну кількість пасажирів у сполученні з ЄС – близько 1,4 мільйона громадян. Це рекордний показник за останні 10 років. Окрім цього, 600 тисяч громадян були евакуйовані до ЄС евакуаційними рейсами», – йдеться в повідомленні.

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Згідно з коментарем голови правління Олександра Камишіна, залізниця була найбільш безпечним транспортом для евакуації, а зараз вважається найзручнішим транспортом. Показники за 2022 рік у 10 разів перевищують дані 2021-го.

За підсумками перевізника, найбільш популярним є рейс Київ – Варшава – в день «Укрзалізниця» отримує понад 2 тисячі запитів на квитки на цей напрямок, хоча поїзд обмежений 150 місцями.

У 2021 році компанія відновила міжнародні перевезення, які були зупинені через пандемію коронавірусу.