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«Укрзалізниця» повідомила про додаткові поїзди у західному напрямку

У компанії кажуть, що дійшли висновку, що «потрібно більше вагонів у карпатському напрямку з усіх куточків країни»

Компанія «Укрзалізниця» повідомила про призначення семи додаткових рейсів пасажирських поїздів, більшість з яких – у західному напрямку.

Згідно з повідомленням «Укрзалізниці» у соцмережах, йдеться про поїзди з Києва до Львова, Ужгорода, Чернівців і Кривого Рогу, а також з Одеси до Ужгорода, із Запоріжжя до Івано-Франківська та з Харкова до Львова.

У компанії кажуть, що дійшли висновку, що «потрібно більше вагонів у карпатському напрямку з усіх куточків країни».

З початку російського вторгнення українська залізниця виконує важливу логістичну функцію, в тому числі щодо евакуації громадян. Через залежність від електрики в результаті пошкодження російськими обстрілами мереж іноді виникають затримки і перебої в русі транспорту.

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