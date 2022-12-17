В «Укрзалізниці» попередили про затримку більш ніж 20 поїздів

Через нещодавній масований ракетний удар «Укрзалізниця» попередила про затримку більш ніж 20 поїздів, йдеться в повідомленні пресслужби компанії в телеграмі.

«Станом на 21:00 прямують із затримками понад годину шість рейсів, 18 рейсів затримуються в межах години. За графіком курсують 44 поїзди», – йдеться в повідомленні.

Найбільші затримки зараз спостерігаються в таких рейсів:

№3/4 Запоріжжя - Ужгород (+5 год 11 хв);

№31/32 Запоріжжя - Перемишль (+4 год 20 хв);

№711/712 Краматорськ - Київ (+3 год 29 хв);

№731/732 Дніпро - Київ (+2 год 35 хв);

№705/706 Перемишль - Київ (+1 год 05 хв);

№5/6 Запоріжжя - Рахів (+57 хв);

№749/750 Київ - Ужгород (+55 хв);

№32519/32520 Київ - Відень (+55 хв);

№120/119 Львів - Запоріжжя (+48 хв);

№119/120 Запоріжжя - Львів (+31 хв);

№91/92 Одеса - Харків (+30 хв);

№191/192 Одеса - Краматорськ (+30 год).

«Також готові до приймання рейсів, які прибудуть до головного вокзалу Києва під час комендантської години. Зустрінемо, напоїмо гарячим чаєм та забезпечимо трансфер столицею. Транзитним пасажирам підберемо найзручнішу пересадку», – додали в «Укрзалізниці».

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Як повідомила київська влада, в повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 40 ракет, з них сили ППО знищили 37.

Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев’ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації.

За даними «Укренерго», внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.