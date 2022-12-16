Понад два десятки поїздів сьогодні спізнюються, електрички завтра не їздитимуть у 3 регіонах – УЗ

Станом на вечір п’ятниці через наслідки знеструмлення, викликаного черговими російськими обстрілами, на понад 30 хвилин спізнюються пасажирські 22 поїзди, повідомляє «Укрзалізниця».

Пресслужба компанії у Telegram опублікувала повний список, з яким можна ознайомитися ТУТ.

За даними перевізника, приміське сполучення поновлюється після ремонту електромереж.

«Скасованими на завтра лишаються тільки окремі рейси на Черкащині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині. Решта приміських рейсів по Україні виїжджатиме за розкладом – подекуди під тепловозом», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що пасажири, які прибуватимуть після настання комендантської години, можуть на вокзалах розраховувати на необхідні пересадки на найближчі рейси та автобусні трансфери, якщо йдеться про Київ.

Про перші затримки в русі сьогодні «Укрзалізниця» повідомляла вранці.

Через російські обстріли в Україні постійно потерпає залежний від електрики транспорт (залізниця, метро, трамваї, тролейбуси).