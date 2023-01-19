СБУ повідомила про підозри ексзалізничникам Харківщини за допомогу військам РФ

Служба безпеки викрила чотирьох колишніх посадовці регіональної філії «Укрзалізниці» на Харківщині, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників.

«Одного призначили керівником, інших двох – його заступниками, а третього – інженером у лавах створеного ворогом «Купянск-южной дистанции колеи». На цих «посадах» вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті. Насамперед зловмисники сприяли перекиданню рухомого складу військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захоплених районів Харківщини», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після звільнення Харківщини один із зловмисників втік до РФ, інші – вирішили «залягти на дно» в регіоні, але їхнє місце перебування виявили і усіх трьох затримали.

«Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі агресору). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання вартою. Четвертому фігуранту, який втік до країни-агресора, також повідомлено про підозру у вчиненні злочину», – йдеться в повідомленні.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.