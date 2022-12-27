«Укрзалізниця» оголосила про повернення експресу в Карпати

«Укрзалізниця» повідомила про повернення «Буковельського експресу», про запуск якого оголосили рік тому.

«Поїзд №810/809 Львів – Ясіня відправлятиметься зі Львова 30, 31 грудня, 6, 7 та 8 січня о 7:00 і прибуватиме до Ясіні о 12:25. Зворотно, з Ясіні, рейс відбуватиме о 15:10 і прибуватиме до Львова о 20:50», – повідомили в УЗ.

За повідомленням, поїзд проходитиме через Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірну, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохту, Вороненко і Лазещину.

Про запуск цього маршруту оголосили в грудні 2021 року.