«Укрзалізниця» запустила експрес у Карпати

«Укрзалізниця» повідомило про запуск «Буковельського експресу» за маршрутом Львів – Ясіня – Львів.

«Сьогоднішній експрес стане зручним для тих, хто мандрує зі Львова та Івано-Франківська до курортів Українських Карпат», – заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Зокрема, новим поїздом пасажири зможуть доїхати до туристичних точок – курорту «Буковель», водоспаду Пробій, Скель Довбуша, найдовшого села в Україні Микуличин, до віадука у Ворохті та селища Ясіня Закарпатської області.

Згідно з повідомленням, «Буковельський експрес» відправлятиметься зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25. Поїзд робитиме зупинки на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта та ін.

Експрес курсуватиме щодня з 25 грудня 2021 року до 16 січня 2022 року, крім 1 та 4 січня. Потім поїзд курсуватиме по п’ятницях, суботах та неділях.