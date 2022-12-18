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Залізничне сполучення Києва з Кишиневом стане щоденним – «Укрзалізниця»

Поїзд №351/352 вирушить із Києва вперше 20 грудня, з Кишинева – 21 грудня

«Укрзалізниця» призначає ще один поїзд із Києва до Кишинева – про це відомство повідомило 18 грудня.

«Укрзалізниця призначає ще один поїзд у популярному сполученні Київ – Кишинів. Таким чином, сполучення між столицями України та Молдови стає щоденним», – йдеться в повідомленні.

Поїзд №351/352 вирушить із Києва вперше 20 грудня, з Кишинева – 21 грудня. Він курсуватиме через день.

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«Поїзд робитиме зупинки на станціях: Козятин, Вінниця, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжари, Вендичани, Могилів-Подільський, Велчинець, Окниця, Белець Ораш, Унгень», – додає перевізник.

У листопаді компанія «Укрзалізниця» повідомила, що з 5 листопада почне курсувати «Потяг до перемоги» – за маршрутом № 351/352 Київ-Кишинів.

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