Влада розповіла деталі обстрілів військами РФ Харківщини, Донеччини та Херсонщини – є жертви і поранені

У Часовому Яру Донецької області через обстріли військ РФ загинув мирний житель і ще один поранений, троє загиблих і один поранений – на Херсонщині та одна людина з пораненнями є у Вовчанську на Харківщині. Про це йдеться у повідомленнях обласних ОВА.

Повідомляється, що армія РФ при обстрілах використовувала артилерію та міномети. Є пошкодження житлових будинків.

Одну лишень Херсонщину російські загарбники напередодні обстріляли понад 40 разів, а сам Херсон – 9. Російські снаряди поцілили в складські приміщення, кіноконцертний зал, територію біля будівлі ОДА та житлові будинки.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.