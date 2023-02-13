Через російський обстріл Інгульця загинула людина, ще одна поранена – Херсонська ОВА

Російські війська обстріляли Інгулець на Херсонщині, одна людина загинула, ще одна поранена, повідомляє обласна військова адміністрація у телеграмі.



«Російські війська обстріляли домівки мирних жителів у селі Інгулець на Херсонщині. Снаряди падали на подвір'я, де ввечері спокійно господарювали мирні жителі села. Уламок ворожого боєприпасу зачепив жінку, що перебувала біля свого будинку. Рани виявилися несумісними з життям – постраждала загинула на місці», – йдеться у повідомленні.



За даними влади, ще одного жителя села госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та пораненням спини.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.