Журналісти встановили імена понад 90 військових РФ, які загинули в новорічну ніч у Макіївці – ВВС

Російська служба BBC опублікувала список з іменами та фотографіями 92 російських військових, які загинули у новорічну ніч під час ракетного удару по будівлі профтехучилища №19 в захопленій російськими військами Макіївці Донецької області.

Видання встановило особи загиблих на підставі відкритих даних, наданих російською стороною.

«Сім’ї ще щонайменше 16 військових не можуть знайти їх ні серед мертвих, ні серед живих», – пише ВВС.

Більшість загиблих – мобілізовані з Самарської області РФ. Їхні родичі розповіли, що чимало з них отримали повістки наприкінці вересня 2022 року і потім близько двох місяців проходили підготовку у військових частинах регіону. 26 грудня вони прибули до Макіївки.

Також російська служба ВВС виявила у відкритих джерелах 15 військових, які перебували в Макіївці на момент обстрілу, чию долю після 1 січня родичі встановити не можуть. У кількох сімей взяли матеріал ДНК, щоб знайти збіги із загиблими. Про результати досліджень не повідомляється.

Ракетний удар по ПТУ №19 у Макіївці стався в ніч на 1 січня. 4 січня міноборони РФ заявило про 89 загиблих там російських військових.

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило про кілька сотень загиблих вояків РФ. За даними управління, російських військових і мобілізованих завезли до будівлі ПТУ, у результаті «необережного поводження з нагрівальними приладами», нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці», загинули 400 людей.